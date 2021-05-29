Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler'de %8,53 izlenme oranı ve %21,10 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 98. bölümünde #Yanına- Kalmaz etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

HÜZÜNLÜ VEDA

Dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan 98. bölümü hüzünlü bir vedaya daha sahne oldu... Doktor Müjgan, Çukurova'dan yepyeni bir hayata başlamak için çıktığı yolculuğuna, hayata ve oğluna veda ederek ayrıldı. Elim bir uçak kazası sonucu Çukurova, Doktor Müjgan'ı uğurladı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova, her perşembe atv ekranlarında.