  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede

29.5.2021

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler'de %8,53 izlenme oranı ve %21,10 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 98. bölümünde #Yanına- Kalmaz etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

HÜZÜNLÜ VEDA
Dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan 98. bölümü hüzünlü bir vedaya daha sahne oldu... Doktor Müjgan, Çukurova'dan yepyeni bir hayata başlamak için çıktığı yolculuğuna, hayata ve oğluna veda ederek ayrıldı. Elim bir uçak kazası sonucu Çukurova, Doktor Müjgan'ı uğurladı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova, her perşembe atv ekranlarında.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.