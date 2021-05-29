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Haberler Sarmaşık Oyuncu Ece Hakim Harvard'ı bitirdi

Oyuncu 'ı bitirdi

Oyuncu Ece Hakim Harvard'ı bitirdi

29.5.2021

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki başarısıyla bilinen oyuncu Ece Hakim, tam burslu kazandığı Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu. İyi bir derece ile mezun olan Hakim'in başarısı sevenlerini de bir hayli gururlandırdı. 22 yaşındaki oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanmıştı.

MÜJDELİ HABERİ VERDİ
İYİ bir dereceyle eğitimini tamamlayan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da müjdeli haberi verdi. Psikoloji bölümü eğitimini tamamlayan oyuncu, mezuniyet fotoğraflarını "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard'a gitmek benim hayalimdi. Bugün mezun oldum!" dedi.

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