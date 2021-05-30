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Haberler Sarmaşık Ilker Aksum’un otomobili takla attı

Ilker Aksum’un otomobili takla attı

Ilker Aksum’un otomobili takla attı

30.5.2021

OYUNCU İlker Aksum Adana'da trafik kazası geçirdi. Kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Aksum, aracıyla iki takla attı. Araçta büyük hasar meydana gelirken İlker Aksum'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na giderken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Emniyet kemeri sıkışan Aksum'u esnaf araçtan çıkardı. Oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

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