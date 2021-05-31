Böcek ısırığına doğal tedavi

BÖCEK ısırığı ilk anda hissedilmese de sonrasında yaşanan kaşıntı ve şişlik oldukça rahatsız edicidir. Bunun yanı sıra böcek sokmalarının bazı insanlarda ciddi sorunlara yol açabileceğini unutmamalısınız. Bu durumda acil olarak tıbbi yardım almalısınız. Hafif böcek ısırmalarında ise doğal tedaviler ile ısırığın belirtilerini hafifletebilirsiniz.

KAŞIMAMAYA DİKKAT

BÖCEK ısırığı yaşadıysanız ilk yapmanız gereken ısırılmış bölgeyi temizlemenizdir. Ilık su ve sabun ile bu bölgeyi temizlemeniz yeterlidir. Böcek ısırığı olan bölgede şişlik oluştuysa soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Bu hem ağrıyı hem de kaşıntıyı geçici olarak dindirmeye yardımcı olur. Ancak kaşıntı geçene kadar ısırık olan bölgeyi kaşımamaya dikkat etmelisiniz. Isırığı kaşımak enfeksiyona neden olabilir. İŞTE böcek ısırığına iyi gelen doğal reçeteler:



ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı ısırığın neden olduğu rahatsızlığın giderilmesine yardım eder. Isırığın olduğu bölgeye günde bir kez çay ağacı yağı damlatın. Böcek ısırığında şişme yaşadıysanız nane yağı bu şişliğin azalmasına yardımcı olacaktır. Çay ağacı yağına alternatif olarak 1-2 damla lavanta yağı da kullanabilirsiniz.



NANE YAĞI

Nane yağı böcek sokmalarına iyi gelir. Böceğin ısırdığı bölgeyi soğutur ve iyileşmeyi hızlandırır. İyi bir antiseptik olan nane ısırık olan bölgenin enfeksiyon kapmasını engeller.



POŞET ÇAY

BÖCEK ısırığının meydan getirdiği kaşıntıya poşet çay iyi gelir. Bunun için poşet çayı ılık suda bekletin. Ardından ıslak poşet çayı böcek ısırığı olan bölgeye uygulayın. Poşet çayı yaklaşık 15-20 dakika bekletin.



KARBONAT VE TUZ

Karbonat ve tuz karışımı toksinlerin dışarı atılmasına yardım eder. Kaşıntıyı rahatlatır ve iyileşme sürecini hızlandırır. 2 ölçü karbonat ile 1 ölçü tuzu karıştırın. Karışıma bir miktar su ekleyin. Karışım koyu kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin. Macun kıvamına gelen karışımı pamuklu bir çubukla direkt olarak böcek ısırığı olan bölgeye uygulayın. Macunu yaklaşık 15-20 dakika beklettikten sonra yıkayın.



ALOE VERA

ALOE vera doğal bir antiseptiktir. Özellikle sivrisinek ısırıklarına karşı etkili bir tedavidir. Bunun için ilk olarak aloe veranın yaprağının etli kısmını kesin. İçindeki öz suyunu çıkarın. Eğer aloe vera bitkisine sahip değilseniz eczanelerde ya da marketlerde satılan Aloe vera jellerini de tercih edebilirsiniz. Aloe vera jeli buzdolabında yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından ısırık olan bölgeye uygulayın.



ELMA SİRKESİ

Böcek ısırır ısırmaz vakit kaybetmeden elma sirkesi ile ıslatın. Böcek ısırığı olan bölge sizi rahatsız ediyorsa bir pamuğu elma sirkesi ile ıslatın ve ısırık olan bölgeye yara bandı yardımıyla bantlayın.



DİŞİ SIZLAYAN SARIMSAK ÇİĞNESİN

DİŞ hassasiyetini ya da sızlamasını geçirmek için sarımsağı çiğneyebilir ya da sarımsak yağını bir parça pamuğa döküp dişlerinizin arasına sıkıştırabilirsiniz. Ancak sarımsak tansiyona etki ettiğinden bu yöntemi uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı öneririz.



BAKLAYI SUSAM YAĞI İLE PİŞİRİN

KENDİNE has aromasıyla bahar sofralarının sağlık deposu bakla, Covid-19'dan korunmada büyük öneme sahip olan bağışıklık sistemini desteklemesiyle de öne çıkıyor. Bahar ayının yıldız sebzesi taze bakla zengin içeriğiyle son derece besleyici bir özelliğe sahip. Susam yağı ile pişirdiğinizde besleyiciliğini daha da artıyor. Baklanın kalbi koruduğu, kolon kanseri riskini azalttığı ve Parkinsonun ilerlemesini azalttığı da biliniyor.