Kadınlar pistlerin tozunu attı

İlk kez düzenlenen sadece kadın sporcuların yarıştığı R25 Kadınlar Kupası'nda milli yarışçımız İlayda Yağmur Yılmaz birinci geldi.

Dünya SüperSport Motosiklet Şampiyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Motosiklet Milli Takım Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yarışları büyük bir heyecanla takip etti.



14 YARIŞMACI START ALDI

Çok güzel bir organizasyona imza atıldığını dile getiren Sofuoğlu, "Bugün ilk kez güzel bir olaya şahitlik ediyoruz. Çünkü ilk defa motosiklet dalında Kadınlar Kupası'nı yapıyoruz.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun desteği ile 1 haftada her şeyi tamamladık. Bugün 14 kadın yarışmacıyla startı alıyoruz. Hepsi çok memnun, hepsi çok mutlu.

Bu attığımız adım ileriki yıllarda daha genç sporcuların Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek duruma gelmesini sağlayacak" dedi.





AVRUPA'DA DA KAZANACAK

MİLLİ yarışçı İlayda Yağmur Yılmaz'ın bu organizasyonun yapılmasında büyük emeği olduğunu ifade eden Kenan Sofuoğlu, "Biz İlayda'yı biraz daha hızlandırıp Avrupa'da iddialı bir sporcu haline getireceğiz. Bu tarz şampiyonalar daha genç yaştaki sporcuların yetişmesine vesile olacaktır. Bugün güzel ve çekişmeli yarışlar izleyeceğiz. Ben de Sakarya'dan bu rekabeti izlemeye geldim" dedi.

'AMACIMIZ DAHA FAZLA SPORCU'

Yarışın çok güzel geçtiğini belirten İlayda Yağmur Yılmaz ise "Avrupa Şampiyonası'nda yarışıyorum. Bu organizasyonu yapma amacımız da Türkiye'den daha fazla sporcu çıkarmak. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kenan Sofuoğlu'nun destekleriyle güzel bir organizasyon yaptık. Genç sporcuların bu sporu ve pisti tanımasını sağlamak istiyoruz. Bazı sporcularımız ilk deneyimleri olmasına rağmen çok başarılı oldular" ifadelerini kullandı.

Ercan AKGÜN