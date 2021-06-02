Ece’nin spor şıklığı herkesi hayran bıraktı

GÜZEL model Ece Sükan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Her güne spor yaparak başladığını söyleyen başarılı model, sporun ardından soluğu alışverişte aldığını dile getirdi. Hafta sonunu, yasaklar kapsamında AVM'ler kapalı olacağı için açık havada geçiren Ece Sükan, bir süre mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Sükan'ın spor kıyafetiyle oldukça şık görünmesi hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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