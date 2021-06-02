“Whatsapp’taki şok diyet listelerinden uzak durun”

BESLENME Uzmanı ve Diyetisyen Sedanur Altıparmak, "Kaynağı bilinmeyen ve elden ele dolaşan şok diyet listelerini kullanarak sağlığınızdan olabilirsiniz. Whatsapp gruplarında dolaşan tehlikeli diyet listelerden uzak durun" dedi. İnternet aracılığıyla elden ele dolaşan ve kaynağı bilinmeyen şok diyet listelerini kullanmanın ciddi sağlık sorunları oluşturabileceğini ifade eden Beslenme Uzmanı Sedanur Altıparmak, 'kopyala-yapıştır' diyet listelerinin toplum sağlığı için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Altıparmak, diyetin kişiye özel uygulanması ve uzman kontrolünde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

'VERDİĞİNİZİ HIZLA GERİ ALIRSINIZ'

SAĞLIKLI olmak için kilo vermeye çalışırken sağlıktan olunabileceğini hatırlatan Diyetisyen Altıparmak, "Özellikle Whatsapp grupları aracılığıyla şok diyet listeleri elden ele dolaşıyor. Bu listelerle kilo vermek doğru değil, sağlıklı hiç değil. Sağlıklı olmak için kilo vermek isterken sağlığınızdan olabilirsiniz. Kopyala-yapıştır şok diyetlerle hızlıca kilo verebilirsiniz ama daha büyük bir hızla o kiloları geri alacağınız gibi sağlığınızı da kaybedebilirsiniz. Herkesin metabolizması, hangi gıdaları ne kadar alması gerektiği farklılaşır" dedi.

'YANLIŞ BİR İNANIŞ VAR' TOPLUMDA,

'ne kadar az yersen o kadar çok kilo verirsin' şeklinde bir algı oluştuğunu ifade eden Altıparmak, verilen kilonun kastan ya da yağdan olup-olmadığını sadece diyet uzmanının bileceğini söyledi. "Kilo vermenin olağanüstü bir formülü yok" diyen Diyetisyen Altıparmak, uzman desteği alan, kendisine özel hazırlanan beslenme programını uygulayan, listesini hareketli yaşamla destekleyen herkesin sağlıklı şekilde kilo vereceğini sözlerine ekledi.

BOĞAZ AĞRISININ ŞİFASI KORUKTA

KORUK suyunun şifa kaynağı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle boğaz ağrılarına iyi geldiğini, gribal enfeksiyonlara ve bademcik şişmelerine karşı bire bir etki gösterdiğine dikkat çekiyor. Koruk suyu antioksidan özelliğinden dolayı bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesinde çok yararlıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren koruk suyuna, pandemi sürecinde her zamankinden fazla ihtiyaç duyuluyor.

DAMAR TIKANIKLIĞINA HAVUÇ SUYU ÇÖZÜMÜ

İçerdiği bol miktarda A vitamini sayesinde göz sağlığını koruyan havucun suyu da kendisi kadar faydalı. Yaşlılıkta ortaya çıkan göz hastalıklarının ve kataraktın önüne geçmesinin yanı sıra kansere de kalkan olan havuç suyu, özellikle meme, prostat ve kolon kanseriyle savaşır. Mide ve yemek borusundaki yanma hissini engelleyen havuç suyu, kan dolaşımını hızlandırarak damar tıkanıklığının önüne geçmeye yardımcı olur.