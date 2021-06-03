Ezgi Mola hakkında hapis istemiyle dava açıldı

Geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle Ezgi Mola'ya dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, "Özür mesajı yayımlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık" açıklamasında bulundu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Savcılığın hazırladığı iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanık Musa Orhan'a hakaret ederek tutuksuz yargılanmasını eleştiren ifadelerde bulundu. Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş'un bu paylaşımla ilgili suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianamede, ünlü sanatçı hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.