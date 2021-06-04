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Haberler Sarmaşık Arda’dan Ayaz Bebeğe destek

Arda’dan Ayaz Bebeğe destek

Arda’dan Ayaz Bebeğe destek

4.6.2021

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Mehtap-Sinan Ünen çiftinin SMA Tip2 hastası 2 yaşındaki bebekleri Ayaz'a Galatasaray'ın milli futbolcusu Arda Turan, basketbolcu Göksenin Köksal ve ünlü oyuncu Naz Elmas'tan destek geldi.

Sosyal medyada Ayaz bebek için düzenlenen canlı yayına katılan ünlü isimler, kampanyaya destek oldu ve vatandaşlara da çağrıda bulundu. Ayaz'ın ABD'deki tedavisi için 2 milyon 325 bin Dolar gerekiyor.

■ ADEM ÜLKER

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