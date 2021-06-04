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Haberler Sarmaşık Aynur Aydın yeni şarkı müjdesi verdi

yeni şarkı müjdesi verdi

Aynur Aydın yeni şarkı müjdesi verdi

4.6.2021

Şarkıcı Aynur Aydın, İstanbul Metropol'de objektiflere yansıdı. Yeni şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen Aydın, "Bu ay yeni şarkımı sevenlerime sunacağım. Bomba gibi bir parça geliyor. Çok çalıştık ama karşılığını alacağız" dedi. Yaz için alışveriş yapan Aydın, "Tatil yapacağım, eksiklerimi tamamladım" ifadelerini kullandı.
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