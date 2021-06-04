Cenk Tosun bu yaz Bodrum’da dinlenecek

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve sakatlığı nedeniyle milli takımda yer alamayan Cenk Tosun, tatil için Muğla'nın Bodrum'a geldi. Şampiyonluk kutlamalarının ardından Bodrum'a gelen 29 yaşındaki futbolcunun Bodrum'da uzun bir tatil yapacağı öğrenildi. Yalıkavak'ta bulunan lüks bir otele gelen Tosun'un neşesinin yerinde olduğu görüldü.

■ ADEM ÜLKER