Efes, Aspendos ve Bodrum bu yaz festivallerle insanları kucaklayacak

Devlet Opera ve Balesi, bu yaz Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ile Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ni sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Son dönem çalışmaları hakkında bilgi veren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, "Geçen sene temkinli şekilde Efes, Aspendos ve İstanbul festivallerini yapmıştık. Bodrum Bale Festivali'ni sunamamıştık. Temmuz'un başından Ağustos'un ortasına kadar Bodrum Bale Festivali'ni de yapacağız. Ağustos sonundan Eylül başına kadar Efes Opera ve Bale Festivali gerçekleşecek" diye konuştu.