Oğlum yavaş yavaş babalığı öğretiyor

ŞARKICI Soner Sarıkabadayı, önceki gün eşi Camelo Lopez ile İstinyePark'ta görentülendi. Sarıkabadayı, 8 aylık oğlu Hasan Matiaseşi'nin fotoğrafının çekilmesini istemedi ve onu yardımcılarına teslim ederek, eşiyle poz verdi. Sarıkabadayı, "Hasan bana öğretiyor yavaş yavaş babalı" dedi.
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