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Haberler Sarmaşık Serdar Ortaç, tatile çıkmaktan korkuyor

, tatile çıkmaktan korkuyor

Serdar Ortaç, tatile çıkmaktan korkuyor

5.6.2021

POPÇU Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, önceki gün İstinyePark'taydı. Spor giyim mağazalarını gezen çifte yaklaşan muhabirlerin, "Serdar bey tatile çıkmıyor musunuz?" sorusuna ünlü sanatçı, "Korkuyorum abi, tatile çıkmaya. Hastalanmaktan korkuyorum" diye yanıt verdi.
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