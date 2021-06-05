'SEVEN Unity' adında bir giyim markası ve alışveriş platformu kurmaya hazırlanan 2017 Best Model of Turkey üçüncüsü Uygar Taze, elde edecekleri gelirin bir kısmını sokak hayvanları yararına bağışlayacaklarını açıkladı. Taze, "Sokaktaki canlar için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Eylül ayında start vereceğimiz Seven Unity projesinden kazanacağımız gelirin bir kısmıyla, hayvan dostlarımıza yardım eli uzatma kararı aldık" dedi.
Uygar Taze markasının gelirini hayvanlar için bağışlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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