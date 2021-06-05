Yeni sezona yeni projesi hazır

OYUNCU Aslıhan Güner, yakın arkadaşı Nilay Cafer ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Saç rengini değiştirerek imaj yenileyen güzel oyuncu, yeni sezonda tekrardan sevenleriyle farklı bir projede buluşacağını müjdeledi. Güner, "Bir aylık kısa bir tatil programım var. Daha önce çekimler için dostlarımdan ve ailemden uzak kalmıştım. Bu kez de Kars'ta bir projemiz olacak. Bu yüzden tatil sürecini ailem ve dostlarımla geçiriyorum" dedi.
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