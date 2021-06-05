  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Yeni sezona yeni projesi hazır

Yeni sezona yeni projesi hazır

Yeni sezona yeni projesi hazır

5.6.2021

OYUNCU Aslıhan Güner, yakın arkadaşı Nilay Cafer ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Saç rengini değiştirerek imaj yenileyen güzel oyuncu, yeni sezonda tekrardan sevenleriyle farklı bir projede buluşacağını müjdeledi. Güner, "Bir aylık kısa bir tatil programım var. Daha önce çekimler için dostlarımdan ve ailemden uzak kalmıştım. Bu kez de Kars'ta bir projemiz olacak. Bu yüzden tatil sürecini ailem ve dostlarımla geçiriyorum" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni sezona yeni projesi hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.