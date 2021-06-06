Kötü kolesterolü enginar tüketerek düşürebilirsiniz

BİR çok hastalığın sebebi olan kötü kolesterolü düşürmek bazı besinleri tüketerek gerçekleşebilir. Bu besinlerden bir tanesi de enginar. Kötü kolesterolü düşürmesiyle bilinen enginarın çok fazla faydası bulunuyor. Sindirim sistemini güçlendiren, mideyi koruyan ve kan hücrelerini güçlendiren bu lezzetli sebze, kilo verme sürecini destekler, karaciğerleri temizler ve kemikleri de güçlendirir.

TATLI KRİZLERİNE KARŞI KARPUZ

BİR porsiyonunun 60 kalori olması nedeniyle diyet yapanların ve sağlıklı beslenenlerin tercihi olan karpuzun faydaları çok. Tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmanın iyi bir yolu olan karpuz, obeziteden kalp hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa karşı koruma sağlıyor. Karpuz, su ve şeker içeriği yanında birçok vitamin ve mineral de içerir. Her gün yiyebileceğiniz karpuz, kilo kontrolüne de yardımcı olur

GÖZ SAĞLIĞINA FAYDALI ISPANAĞI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

GÖZE faydalı besinler dendiğinde akla balık ve havuçtan sonra ıspanak gelir. Ispanak bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içerir. Bu nedenle besin değeri yüksektir. Ispanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığı için yararlıdır. Sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı da yavaşlatan ıspanak, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.