CEMİYET hayatının sevilen isimlerinden birisi olan Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın bir arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan sosyetik güzelin dudağındaki uçuk dikkatlerden kaçmadı
Sesinin kısık olduğunu söyleyen sosyetik güzel Burcu Şendir, "Nazara geldim galiba. Sabah uyandığımda sesim kısıktı ve dudağımda da uçuk çıktı" açıklamasında bulundu.
Sesinin kısık olduğunu söyleyen sosyetik güzel Burcu Şendir, "Nazara geldim galiba. Sabah uyandığımda sesim kısıktı ve dudağımda da uçuk çıktı" açıklamasında bulundu.
Nazara geldim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.