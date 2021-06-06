CEMİYET hayatının sevilen isimlerinden birisi olan Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın bir arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan sosyetik güzelin dudağındaki uçuk dikkatlerden kaçmadı

Sesinin kısık olduğunu söyleyen sosyetik güzel Burcu Şendir, "Nazara geldim galiba. Sabah uyandığımda sesim kısıktı ve dudağımda da uçuk çıktı" açıklamasında bulundu.

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