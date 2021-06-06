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Haberler Sarmaşık Semiramis arkadaşıyla alışveriş turuna çıktı

Semiramis arkadaşıyla alışveriş turuna çıktı

Semiramis arkadaşıyla alışveriş turuna çıktı

6.6.2021

SÜPERSTAR Ajda Pekkan'ın kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Semiramis Pekkan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışverişe çıkan Pekkan, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Her zaman olduğu gibi naifliği ve kibarlığıyla muhabirlerle de ayak üstü sohbet eden Semiramis hanım, alışveriş sonrasında vale noktasından aracını teslim alıp AVM'den ayrıldı.
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