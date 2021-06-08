Çakırbeyli yeni düşmanla tanışacak

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu hafta da nefesleri kesecek. Onur Tan'ın yönettiği ve senaryosunu Bahadır Özdener'in yazdığı dizinin bu haftaki bölümünde Çakırbeyliler yeni düşmanlarıyla tanışıyor.

RIDVAN'IN HAMLESİ

Haşmet Façalı'nın ölümünün ardından verdiği savaştan galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca), kardeşi İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba) ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar. Ancak Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi, Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.