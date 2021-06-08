Fenomenlerin tercihi Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu

Türkiye, ileri teknolojiyle başarılı operasyonlar gerçekleştiren sağlık tesisleriyle özellikle estetik alanında parlayan yıldız konumunda.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu da sektörün son yıllarda en dikkat çeken cerrahlarından.

ÜNLÜLERİN RADARINDA

Preservation Rinoplasti (koruyucu burun estetiği) metodunu Türkiye'de ilk uygulayanlardan biri olan Aydoğdu'nun kliniği, dünyanın dört bir yanından gelen estetik meraklılarını ağırlıyor. Kendisine operasyon için gelenler arasında dünyaca ünlü internet yıldızlarının da olduğunu söyleyen Aydoğdu, Dubaili internet yıldızı Narin Amara'nın da tercihi oldu. Burun estetiği yaptırmak için Dr. Aydoğdu'da karar kılan Amara, Samsun'a gelerek ameliyat oldu. Sonuçtan çok memnun kalan Amara, yeni görüntüsünü çok sevdiğini söyledi. Farklı platformlarda 'Narins Beauty' adıyla açtığı sayfasında yaptığı paylaşımlarla tanınan Narin Amara'nın Instagram'da 6.7 milyon takipçisi, YouTube'da ise 11.6 milyon abonesi var.