Kas ağrılarını geçiren 6 mucizevi besin

Günlük hayatta hareketsiz kalanlar kadar, spor yapan ya da sınırlarını fazla zorlayanların da şikayetlerinin başında gelir kas ağrıları. Bu ağrıları gidermek için su tüketimini artırmak, dinlenmek, bol bol esneme yapmak ve buz tedavisi uygulamak işe yarayabilir. Bu yöntemlerin yanında, ağrılı bölgeye masaj yapmak, sargı beziyle sarmak ve stresli ortamlardan uzaklaşmak da tavsiye edilir. Ancak bunları yapmanıza rağmen sıkıntılarınız devam ediyorsa, bazı besinleri tüketerek de kas ağrılarınız geçirebilirsiniz.

ELMA SİRKESİNİ DENEYİN

Her sabah aç karnına 1 ılık bardak suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip içerseniz ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Bir başka yöntem iste duş suyunuza 2 bardak elma sirkesi eklemek de size yardımcı olacaktır

PUL BİBER ÇOK ETKİLİDİR

PUL biber, kas ağrıları ve kasılmalarda oldukça etkilidir. Yemeklerinizde bol bol pul biber tüketebilirsiniz. Başka bir yöntem olarak da yatmadan önce 1 yemek kaşığı zeytin yağına 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyin ve karışımı ağrılı bölgeye sürüp üzerini tülbentle örtün. Sabah kalktığınızda bölgeyi ılık suyla durulayın. Bunu birkaç gün tekrarladığınızda ağrıların gittiğini göreceksiniz.

ZERDEÇAL VE ZENCEFİL

GÜNDE 2 kere tüketebileceğiniz 1 bardak kaynatılmış sütün içine 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal atarsanız, hem zerdeçalın ağrı kesici hem de iltihap giderici özelliğinden faydalanmış olursunuz. Günde 3 bardak zencefil çayı tüketmek ise hem ödeminizi atmanıza hem de kas ağrılarınızı geçirmenize yardımcı olacaktır.

SARIMSAKHARDAL YAĞI

10 diş sarımsağı doğrayın. 5 yemek kaşığı hardal yağının içine sarımsakları atın. Sarımsaklar pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavurun. Ateşten aldığınız yağı 10 dakika soğuttuktan sonra süzgeçle süzün. Elde edilen yağı günde 3 - 4 defa ağrılı bölgeye sürün ve bir kaç gün tekrarlayın.