Mehmet Ali yine hastanelik oldu

Üç yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra tekrar nükseden 'kaçış sendromu' hastalığı ile de boğuşan Mehmet Ali Erbil, istirahate çekildiği evinde ikinci kez düştü. Evinde düşen Erbil'in apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 1 gün hastanede kalan Mehmet Ali Erbil, tedavisinin ardından taburcu edildi.

AŞK DEDİKODULARI VARDI

Geçtiğimiz günlerde İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edilen Erbil, "Değer verdiğim bir hanımefendi" yorumunda bulunmuştu. Funda Aksu ise konuyla ilgili, "Aşk söz konusu olamaz" demişti.

Erbil'i yaşadığı ev kazasının ardından da ilk ziyaret eden isim Aksu oldu. Instagram'dan Erbil'in fotoğrafını paylaşan İzmirli güzel, "Günaydın, hayırlı sağlıklı haftalar diliyoruz" notunu düştü. Ünlü şovmen, 28 yaşındaki reklamcılık mezunu Çilem Nur Demiral ile aşk yaşıyordu.