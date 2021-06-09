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Haberler Sarmaşık Ezgi Mola mahkemeye çıkmadan yargılanacak

mahkemeye çıkmadan yargılanacak

Ezgi Mola mahkemeye çıkmadan yargılanacak

9.6.2021

MUSA Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan dava, suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle basit yargılama usulü olarak görülecek. Yani dava duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden yürütülecek. Ezgi Mola hakkında, Batman'da tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Basit yargılama usulü görülecek davada, mahkeme Mola'dan 15 gün içinde dilekçeyle savunmasını isteyecek davayı karara bağlayacak.
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