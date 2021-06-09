ADANA'DA geçtiğimiz hafta cipi çalınan şarkıcı Murat Kekilli'ye beklediği müjde dün geldi. Ünlü ismin tamirdeyken çalınan cipi terk edilmiş olarak bulundu. Seyhan ilçesinde yol ortasında terk edilmiş halde bulunan cip, parmak izi çalışmasından sonra Kekilli'ye teslim edildi. Güzel haberle sevinen Kekilli, "Amma da ballıyım ha! Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar" sözleriyle yaşanan olayı ti'ye aldı.
Kekilli cipine kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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