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Haberler Sarmaşık Kekilli cipine kavuştu

Kekilli cipine kavuştu

Kekilli cipine kavuştu

9.6.2021

ADANA'DA geçtiğimiz hafta cipi çalınan şarkıcı Murat Kekilli'ye beklediği müjde dün geldi. Ünlü ismin tamirdeyken çalınan cipi terk edilmiş olarak bulundu. Seyhan ilçesinde yol ortasında terk edilmiş halde bulunan cip, parmak izi çalışmasından sonra Kekilli'ye teslim edildi. Güzel haberle sevinen Kekilli, "Amma da ballıyım ha! Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar" sözleriyle yaşanan olayı ti'ye aldı.
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