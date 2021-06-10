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Haberler Sarmaşık Güzelleşmenin yeni adresi

Güzelleşmenin yeni adresi

Güzelleşmenin yeni adresi

10.6.2021

Geçtiğimiz Şubat ayında İzmir Bayraklı'daki Folkart İkiz Kuleler'de açılan Sultan's Derm Estetik ve Güzellik Merkezi, Alsancak'ta yeni yerine taşındı. Faaliyete geçen merkezin sahibi Sultan Bozkurt, pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda tutulan davetliler için açılış kokteyli düzenledi. Açılışa ve yeni normalleşmeye özel yaz indirimleri sunduklarını belirten Bozkurt, "Pandemide bakım ihtiyaçlarını erteleyen kişilerin güzellik ve estetik seanslarını programlamaya başladık" dedi.

ÇEŞME SEZONUNU ARKADAŞLARIYLA AÇTI
Genç oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yaz tatilini Çeşme'de geçiriyor. Arkadaşlarıyla birlikte Ayayorgi Koyu'ndaki bir beach cluba gelen Küçükköse, gün boyunca güneşlenip denizin tadını çıkardı. Arkadaşlarıyla bol bol fotoğraf ve video çektiren güzel oyuncu, eğlenceli anlarını da sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

■ ERCAN AKGÜN

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