Urla’dan ev bakıyor

Müzik kariyerine Gökhan Tepe, Soner Arıca, Berksan ve İzel gibi birçok ünlü şarkıcının gitaristliğiyle başlayan Buray, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Verdiği konserlerle Türkiye'nin birçok yerini gezen genç şarkıcı, ziyaret için geldiği İzmir Urla'ya ise hayran kaldı.

Yakın zamanda Urla'da yaşayan dostları Ivana Sert ve nişanlısı Sezer Dermenci'yi ziyaret eden Buray, beldeyi gezip gördükçe daha da çok sevdi.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Urla'da ikamet eden tanıdıklarından kendisi için ev bakmalarını rica eden ünlü şarkıcı, "Burası tam benlik. İstediğim gibi bir ev bulursak yerleşmeyi hayal ettiğim tatil kasabasına kavuşmuş olacağım" dediği öğrenildi.

Öte yandan, 15 Haziran'da 37'inci yaşına basacak olan Buray'a, yakın dostlarının Urla'da doğum günü partisi hazırladığı ortaya çıktı. Sezer Dermenci'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan partiye Ata Demirer ve birçok ünlünün katılması bekleniyor.

FATİH ŞENDİL