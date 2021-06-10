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Haberler Sarmaşık Zirvenin adı yine değişmedi

Zirvenin adı yine değişmedi

Zirvenin adı yine değişmedi

10.6.2021

ATV'NİN sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Kimsesiz Doğan Baba'nın ölümü damga vurdu. Hızır'ın elinde tutsak olan Rado'nun karşılığında Şahin Ağa'yı kaçıran Savaş'ın planı tutmadı. Hızır önce Şahin Ağa'yı kurtardı sonrasında Rado'yu öldürdü. Bölümün final sahnesinde ise Savaş'tan karşı hamle geldi. Kimsesiz Doğan'ın yerini basan Savaş ve adamları Doğan Baba'yı infaz ettiler. Dizinin 198. bölüm etiketi #edho, Twitter'da gündem oldu.
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