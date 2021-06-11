Bodrum’da tatil tarifesi uçtu

Göltürkbükü, Yalıkavak mahallelerinde plaj giriş fiyatları 300 TL ile 1000 lira arasında değişirken, özellikle ünlü mekanlarda şezlong ve loca fiyatları 3 bin 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde bulunan loca fiyatları ise 10 bin liraya kadar çıkıyor.

Bodrum'da işletmecilik yapan eski şovmen Cem Özer, plaj giriş ücreti almadıklarını fakat plajdaki locaları 3 bin 500 liradan kiraladıklarını söyledi. Sosyetenin ünlü beldesi Türkbükü'nde ise 90 liraya satılan lahmacunun fiyatı 110 liraya çıktı.

■ TUBA AYHAN