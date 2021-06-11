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Haberler Sarmaşık Bodrum’da tatil tarifesi uçtu

’da tatil tarifesi uçtu

'da tatil sezonunun açılmasıyla birlikte fiyatlar tavan yaptı. Plajlardaki locaların günlük fiyatı 10 bin, dürümün fiyatı ise 400 liraya çıktı.

Bodrum’da tatil tarifesi uçtu

11.6.2021

Göltürkbükü, Yalıkavak mahallelerinde plaj giriş fiyatları 300 TL ile 1000 lira arasında değişirken, özellikle ünlü mekanlarda şezlong ve loca fiyatları 3 bin 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde bulunan loca fiyatları ise 10 bin liraya kadar çıkıyor.

Bodrum'da işletmecilik yapan eski şovmen Cem Özer, plaj giriş ücreti almadıklarını fakat plajdaki locaları 3 bin 500 liradan kiraladıklarını söyledi. Sosyetenin ünlü beldesi Türkbükü'nde ise 90 liraya satılan lahmacunun fiyatı 110 liraya çıktı.

■ TUBA AYHAN

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