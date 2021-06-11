C vitamini eksiğinizi çilekle kapatabilirsiniz

SADECE bir porsiyonuyla vücudun günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 150'sini karşılayan çilek, enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmada yardımcı rol üstleniyor. Çilek aynı zamanda, sodyumun vücuttaki etkilerini önleyen ve kan basıncını azaltan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Hipertansiyon ve buna bağlı kardiyovasküler hastalıklarla mücadele etmenin yanı sıra, potasyum bakımından zengin bir diyet genel olarak ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

SICAK YAZ GÜNLERİNDE KARPUZ İLE SERİNLEYİN

YAZ aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan karpuz, hem vücut ısısının hem de kan basıncının azaltılmasında etkilidir. Aynı zamanda sıcak havalarda vücudunuzu nemlendirmeye yardımcı olur ve içindeki yüksek su miktarı ile vücudunuzu soğutan ter formunda aşırı sıvı salınımını uyarır. Karpuzdaki likopen, damar genişletici olarak hareket ederek kan akışındaki iyileşmeleri de sağlayarak önemli bir rol üstlenir.