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Sergen hocanın keyfi

'ta çifte kupa kazanan teknik direktör , tatil için ’yi seçti. ’da bir kız arkadaşıyla görüntülenen şampiyon hoca, kaldığı lüks otelde sezonun yorgunluğunu atıyor

Sergen hocanın çeşme keyfi

11.6.2021

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda ipi göğüsledikten sonra tatil sezonunu Çeşme'de açtı.

YORGUNLUK ATTI

Daha önce Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatil yaparken görüntülenen tecrübeli teknik adam, bu kez de yakın bir kız arkadaşıyla sohbet ederken kameralara yansıdı. Bir haftadır arkadaşıyla Alaçatı'daki lüks bir otelde kalan siyah-beyazlı çalıştırıcı, gündüzleri de plajda denize girerek zorlu geçen sezonun yorgunluğunu atıyor. Tatil için Alaçatı'yı seçen Yalçın'ın yanındaki gizemli kadının kim olduğu bilinmezken, 22 yaşındaki model sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın otelde olmaması kafaları karıştırdı. Çapkınlığıyla bilinen Sergen Yalçın'ın tatil süresince keyfinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

ERCAN AKGÜN

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