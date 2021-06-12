Ailece Çeşme’de tatil yapıyorlar

YAZ dönemini geçirmek için Alaçatı'dan ev kiralayan sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, eşi Berfu, oğulları Kuzey ve Mete ile birlikte Ayayorgi Koyu'nda denize girdi. Birkaç gün önce yine aynı mekanda ikinci evlilik yıldönümlerini kutlayan çift, ailece Çeşme'de olmaktan gayet memnundu. Zaman zaman Mete'ye yüzme dersleri veren Eser Bey, onu suyun içine batırıp çıkartırken çok neşeliydi.