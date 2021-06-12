Aslı Enver gönlünü kaptırdı

ŞARKICI Murat Boz'la yaşadığı aşk nedeniyle günlerce magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Aslı Enver, bir süredir aşka kapılarını kapatmıştı. Geçtiğimiz aylarda, "Yalnızım, bir süre daha öyle kalmayı düşünüyorum" diyen güzel oyuncu, kimsenin tanımadığı erkek arkadaşıyla görüntülendi. Erkek arkadaşının Enver'in elini omzuna atması dikkat çekti.