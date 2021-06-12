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Haberler Sarmaşık Aslı Enver gönlünü kaptırdı

gönlünü kaptırdı

Aslı Enver gönlünü kaptırdı

12.6.2021

ŞARKICI Murat Boz'la yaşadığı aşk nedeniyle günlerce magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Aslı Enver, bir süredir aşka kapılarını kapatmıştı. Geçtiğimiz aylarda, "Yalnızım, bir süre daha öyle kalmayı düşünüyorum" diyen güzel oyuncu, kimsenin tanımadığı erkek arkadaşıyla görüntülendi. Erkek arkadaşının Enver'in elini omzuna atması dikkat çekti.

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