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Dünyaca ünlü yönetmen : Türkiye'yi çok seviyorum

Dünyaca ünlü yönetmen Bobby Roth: Türkiye'yi çok seviyorum

13.6.2021

LOST ve Prison Break dizilerinin yönetmeni Bobby Roth, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Turizm Forumu'na katıldı. Amerikalı yönetmen, "Böyle muhteşem bir yere gelmek çok güzel" dedi.

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ROTH, Türkiye'yi sevdiğini söyleyerek, "Daha önce de birkaç kez Türkiye'ye geldim. Buraya yeniden geleceğim" dedi. Roth Türkiye'de çekeceği bir film olsa romantik gerilim olacağını sözlerine ekleyerek, "Şahsen çekmek istediğim film türü romantik gerilim türünde bir film olurdu" dedi.

■ TUBA AYHAN

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