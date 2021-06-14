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Haberler Sarmaşık Baş başa alışverişe çıktılar

Baş başa alışverişe çıktılar

Baş başa alışverişe çıktılar

14.6.2021

EKRANLARIN güzel ve başarılı oyuncusu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, önce yemek yedi.

TATİL BİTTİ
Yemek sonrası erkek arkadaşıyla birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncunun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Tatilin bittiği söyleyen güzel oyuncu, "Dizi çekimleri başlıyor. Artık tatil bitti ve yoğun bir tempoda çalışma zamanı" dedi.

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