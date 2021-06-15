‘Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum’

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural her zaman devletinin ve halk tarafından seçilmiş kişinin yanında olduğunu belirterek, "Son 20 yıldır bir sırat köprüsünden geçiyoruz. Sanatçı yandaş olmaz diyorlar. Neden. Dibine kadar yandaşım, Cumhurbaşkanımızı sevmek ayıp mı?" dedi.

ÇOK KİTAP OKUDUM

Her zaman seçilmiş kişinin yanında durduğunu söyleyen Ural, "Ben her zaman devletimin yanındayım, devletimin ve bayrağımın dibine kadar hizmetkarıyım. Halkı tarafından seçilmiş görevli kim varsa yanındayım" dedi.

Ural, "Belli bir yaşa kadar hayata karşı tecrübesizliklerimin bedelini ödedim. Ülkemle ilgili meselelerde ne oluyor, bu düzenin sahipleri kim, ne olacağız gibi soruların cevapları için birçok kitap okudum. Siyaset ülkesine hizmet etmek isteyen insanların kurduğu ideolojilerin üzerinden parti adlarıyla rekabete girer. Plan ve projeleri var ise insanlara aktarır, insanlar da oyunu verir. Demokrasi gereği en yüksek oyu alan kişi devletine ve milletine de hizmete muktedir olur. Seçildikten sonra demokrasi gereği devletin kendisi olduğundan saygıyla o kişiyi desteklersin" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saygısını da dile getiren Ural, "Devletimi, milletimi seviyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük saygı ve sevgi duyuyorum" diye konuştu.

'BİZ YOKLUK GÖREREK BÜYÜDÜK'

URAL şöyle konuştu: "Bizim neslin ömrü kuyruklarda geçti. Bir arkadaşım gaz kuyruğuna giderdi, bir arkadaşım ekmek kuyruğuna giderdi. Yokluk görerek büyüdük. Ben bunları bizzat yaşadım. Ben yaşadığımızı anlatıyorum. Oralardan buraları hayal etmek bile zor. Yiğidi vur hakkını yeme. Herkes refah içinde olsun ama nerden nerelere geldiğimizi inkar etmeyelim."