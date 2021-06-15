Sosyal medyada tektaş yarışı

ÜNLÜ isimler arasında sosyal medyada tektaş paylaşma furyası başka bir boyuta sıçradı. Demet Akalın'ın meşhur tektaş fotoğrafına rakip olan Tuba Ünsal'ın paylaşımı, ikilinin takipçilerini coşturdu.

SON olarak Akalın çıktığı Dubai tatilinde tektaş yüzüğünü paylaşarak herkesin dikkatini üzerine çekti. Demet Akalın'ın yüzüğü akıllarda öyle bir yer etti ki, paylaşılan her yüzük o tektaşla kıyaslanmaya başladı. Benzer bir olay Tuba Ünsal'ın da başına geldi. Tuba Ünsal, yüzüğünü çok ön plana çıkaran bir paylaşım yaptı. Takipçilerinin bayıldığı yüzük hemen Demet