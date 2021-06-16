Lider Sahin Çeşme'de işletmecilik yapacak

SELAMİ Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin de Çeşme'de mekan işletmeciliğine soyunan ünlüler arasına katıldı. Kardeşi Emirhan Şahin ile birlikte Ayayorgi Koyu'nda beach açan Lider, Alaçatı Hacımemiş'te de bar ve restoran konseptli mekan açtı. Mekanın ön hazırlıklarını yaparken, kuzeni Gökhan Güldağ, eşi Nuran ve oğlu Barkın'ı gezdiren Lider Şahin, "Yakında çok yoğun olacağım. Şimdi eş dostlarımla ilgilenmem gerekiyor" diye konuştu.

■ ERCAN AKGÜN