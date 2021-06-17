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Haberler Sarmaşık Efsane zirvede kapattı

Efsane zirvede kapattı

Efsane zirvede kapattı

17.6.2021

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında sezonu yine zirvede kapattı. Efsane dizi yine gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonun finalinde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu. Tüm dizi çalışanları ve oyuncuları final çekimlerinin ardından yeni sezonda görüşmek üzere toplu fotoğraf çekimleriyle hayranlarına veda etti
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