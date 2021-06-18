Şifalı bitki kudret narı

KUDRET narı, içeriğindeki vitamin, mineral, lif ve pek çok element dolayısıyla hastalık önleyici, tedavi edici şifalı bir bitkidir. Özellikle mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi hastalıklarında da kullanılması sıklıkla tavsiye edilir.

TOKSİN ATICI

KUDRET narı mide ve bağırsakta bakteri üremesini önler, sindirim sistemi enfeksiyonlarını tedavi edici özelliği vardır. Anti-oksidan ve antimikrobiyal özelliği ile kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, kandaki toksinleri temizler. Kudret narı ayrıca güneşin zararlı ışınlarından da cildi korur.

KALSİYUM VE PROTEİN DEPOSU DONDURMA

DONDURMA, kalsiyum ve protein başta olmak üzere B1, B2 ve B12 vitamini, A vitamini, magnezyum ve fosfor gibi pek çok vitamin ile mineraller sayesinde en sağlıklı tatlılardan biridir.

SÜT KAYNAĞI

İÇERİĞİNDE bulunan süt sayesinde dondurmadaki şekerin kana karışma hızı düşüyor ve bunun sonucunda kan şekeri daha yavaş yükseliyor. Böylelikle diğer tatlılara nazaran kan şekerinde dalgalanmalara sebep olma riski de çok daha azalıyor.