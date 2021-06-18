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Haberler Sarmaşık Yeşim Salkım telefon trafiğinde

telefon trafiğinde

Yeşim Salkım telefon trafiğinde

18.6.2021

ÜNLÜ şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, geçtiğimiz gün İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda görüntülenen Salkım, bir restorana geçerek burada bir dostuyla buluştu. Fotoğrafını çeken gazetecileri baş selamı ile selamlayan ünlü oyuncu telefonla hararetli bir şekilde konuşarak yürüdü. Yemek sonrası alışveriş merkezine giren Salkım, bir süre de alışveriş yaptıktan sonra merkezden ayrıldı.
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