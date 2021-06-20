Evimizin çınarı babalarımız

Herkesin küçükken bir süper kahramanı olur. 'Bu kahramanımız kimdir' dersek, bizi canı gibi seven, her zaman bizim iyiliğimizi düşünen, özellikle de kızlarının ilk aşkı, canımız, babamız. Babalarımız evimizin çınarıdır. Babalarımızın hem sevgisi hem de sağlığı bizler için çok önemlidir. Bizlere gözü gibi bakan babalarımıza yaş ilerledikçe bizlerin, onların sağlına dikkat etmesi çok önemlidir. 40 yaş üstü erkekler sadece kadınlardan daha az beklenen yaşam süresine sahip olmayıp önemli sağlık riskleri ile de karşı karşıyadır.

BEL ÇEVRESİNE DİKKAT!

Özellikle bel çevresi erkeklerde 94 cm, kadınlarda ise 80 cm geçtiğinde tehlike sinyalleri çalıyor demektir. Genel olarak erkeklerdeki bel çevresi yağlanma, hormonlara bağlı olarak daha fazla olmaktadır. Ve bunun sonucunda hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi gibi birçok kardiyovasküler hastalığa zemin hazırlamaktadır. Bu riskleri azaltmak ve onların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için, beslenme ve yaşam şeklinde yapılacak değişiklikler oldukça önemlidir. Diyabet, en önemli risk faktörleri arasındadır. Ne yazık ki, birçok ülkede diyabet sıklığı hızla artmaktadır. Diyabet sıklığının giderek yükselmesinin en önemli nedenleri fazla kilo ve obezitenin artması, sedanter yaşam ve toplumun yaşlanmasıdır. Diyabet sıklığı ile yapılan bir çalışma sonucunda alınan verilere bakıldığında ülkemizdeki diyabet riski diğer ülkelere oranla daha yüksek çıkmıştır.

HİPERTANSİYON ve YÜKSEK KOLESTEROL

HİPERTANSİYONUN oluşmasında, beslenme ve genetik özelliklerin belirleyici olduğu, bunun yanı sıra vücut ölçüsü, fiziksel aktivite, sigara ve alkol kullanımı, stres gibi diğer pek çok bireysel özelliklerin de etkili olduğu bilinmektedir. Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için hipertansiyonunun erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Kan basıncı ise beden kitle indeksi arasında önemli bir ilişki vardır. Bu nedenle, yeterli enerji tüketimi ve fiziksel aktivitenin artırılması ile pek çok hastalığa zemin hazırlayan kilo alımının önlenmesi gerekir. Bu da ancak yeterli ve dengeli bir beslenme programı ile sağlanabilir.

YÜKSEK kolesterol seviyeleri, koroner arter hastalığı risk faktörleri arasında önemli bir yere sahiptir. Lipit düşürücü etkin ilaçların, özellikle ilaç kullanımı ile tedavi edilebilir hale gelmiştir. Çalışmalarda, koroner arter hastalığı olan kişilerde yüksek kolesterol tedavisi ile riskin önemli oranda düştüğü görülmüştür.

KAHRAMAN babalarımıza sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyoruz. Tüm babalarımızın günü kutlu olsun.

SİGARA KULLANIYOR MUSUNUZ?

SİGARA, kalp-damar hastalıkları için ana risk faktörlerindendir. Koroner kalp hastalıkları geniş ölçüde yaşa ve cinsiyete bağlıdır. Erkeklerde, kadınlardan yaklaşık 10 yaş erken başlar ve oran daha yüksektir. İlerleyen her on yaş hastalığa yakalanma riskini yaklaşık 2 -2,5 kat arttırır. Sigara içenlerde koroner arter hastalığının sık görülmesi yanı sıra, koroner arter hastası olanlar sigara içmeye devam ettiğinde koroner arter hastalığı riski yüksek çıkmaktadır. Bu nedenle, sigara içiciliğinin kontrol altına alınması koroner arter hastalığından korunmak için önemlidir.

KONTROL EDİLMELİ

Ülkemizde ölüm nedenleri arasında koroner kalp hastalığına bağlı ölüm birinci sırada gelmekte. Yapılan bir araştırmaya göre, 45-74 yaş kesiminde koroner kalp hastalığı kökenli ölümler erkeklerde koroner kalp hastalığının ve diğer kardiyovasküler hastalıkların gerek sıklığında gerekse ölüm oranlarında azalma sağlanabilmesi için öncelikle kardiyovasküler risk faktörlerinin kontrol altına alınması gerekir. Bilindiği gibi, hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet ve sigara içimi modifiye edilebilen, ana kardiyovasküler risk faktörlerindendir.