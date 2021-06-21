Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları

Haziran ayının üçüncü pazarı kutlanan Babalar Günü'nü ünlü isimler de sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Paylaşımlarda kimi kendi küçüklük fotoğraflarıyla babalarının fotoğraflarına yer verirken, bazı isimler ise çocuklarıyla olan fotoğraflarını paylaştı. İşte o ünlüler:

BURAK ÖZÇİVİT: Babalar günümüz kutlu olsun...

CÜNEYT ARKIN: Sevgiyle, şefkatle, emekle bizleri büyüten, düştüğümüzde kaldıran, yol gösteren gerçek kahramanlarımız olan babalarımızın babalar günü kutlu olsun.

HADİSE: "Senin arkanda baban var kızım." diyebilen bir babanın verdiği güven kadar güzel bir duygu daha var mı? Önce bana bu duyguyu yaşatan babamın, yaşatabilen tüm babaların ve çocuklarına babalık yapan tüm annelerin #BabalarGünü kutlu olsun.

BENGÜ: Babacığım sen benim en büyük kahramanımsın; annem, kardeşim ve ben seni çok seviyoruz! Babalar günün kutlu olsun; iyi ki bizim babamızsın.

DEMET AKALIN: Babalar günün kutlu olsun minik.

MURAT BOZ: Bir folklör gösterisi sonrası babamla başbaşa yemeğe çıktığımız bir gün... Bu anların kıymeti, aylar, yıllar geçtikçe daha da anlam kazanıyor. Vefat etmiş olan babalarımızın mekanları cennet olsun. Tüm babalarımızın 'Babalar Günü'nü' kutluyorum.

ALİ SUNAL: Ali Sunal, babası Kemal Sunal'la fotoğrafını hesabında paylaştı.

BERFU YENENLER: Babalık yolculuğuna şahit olduğum için çok şanslıyım. Çocuklarına bu kadar iyi bir baba olduğun için seninle gurur duyuyorum. ÖZGÜN UĞURLU:Bana bu duyguyu yaşatan eşime ve biricik oğlumuz Ediz'e bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm babaların, baba adaylarının Babalar Günü kutlu olsun. C

ANAN ERGÜDER: Büyülü kucaklı bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun.