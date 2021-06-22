Oyuncu Bade İşçil, annesini ziyaret etmek için Büyükada'ya gitti. İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti.

37 yaşındaki oyuncu Bade İşçil, gördüğü çöp manzaraları karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

ÇÖP TOPLAYACAK ADAM YOK

O ana ilişkin kareyi sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, İBB Başkanı İmamoğlu'na mesaj gönderdi. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını görünce isyan etti.

Biriken çöplerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim ama insanlar, 'Yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan' diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" açıklamasında bulundu. Çevreye duyarlılığıyla bilinen ünlü oyuncu paylaşımına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketledi.