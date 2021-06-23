Önce alışveriş sonra yemek

ÜNLÜ sunucu Ebru Destan, önceki gün objektiflere yansıdı. Alışveriş merkezinde spor ürünlerinin bulunduğu mağazalarda alışverişin tadını çıkaran Destan, daha sonra restorana geçerek öğle yemeği yedi. Restoran çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Destan, sohbetin ardından vale noktasından özel aracını alarak merkezden ayrıldı.

GÜNEŞLİ GÜNÜN KEYFİNİ ÇIKARDI

BAŞARILI futbolcu Cenk Tosun, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Eşi ile birlikte alışveriş merkezine gelen ancak basın mensuplarının fotoğraf isteğine karşı tek başına poz vermeyi tercih eden Tosun, gün boyu alışverişin keyfini çıkardı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tosun, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.



KIZLARIYLA GEZDİ

SAHNELERİN başarılı isimlerinden birisi olan Deha Bilimlier, önceki gün ikiz kızları Ala ve Ela ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Önceki gün Azerbaycan'da sahne aldığını söyleyen başarılı şarkıcı, "Bu sıralar yurt dışında sahne alıyoruz. Biz de ailece aşımızı olduk, en azından bu süreçte yurt dışına çıkışlarda sıkıntı yaşamıyoruz" dedi.

'ŞİMDİLİK BİR PROJE YOK'

GALATASARAY'IN eski milli futbolcusu Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu geride bıraktığımız gün restoran çıkışı objektiflere yansıdı. Arkadaş çevresi ile vakit geçiren çift, restoran çıkışı muhabirlere poz verip soruları cevaplandırdı. Sarıoğlu, "Şimdilik herhangi bir proje yok arkadaşlar. Hali hazırda olan dükkanlarıma gidiyorum" diye konuştu.

BURCU ŞENDİR ŞIKLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

CEMİYET hayatının tanınan simalarından birisi olan Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığıyla göz kamaştıran Şendir, "Haftaya çok yoğun başladım. Sabahın erken saatlerinden beri yoğun bir tempoda durmadan koşturdum. Şimdi de fırsatını bulup arkadaşlarımla buluşmaya geldim" dedi.