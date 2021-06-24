‘Aşımı oldum çıktım’

GÜZEL oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz gün objektiflere yakalandı. Önceki gün aşısını olduğunu söyleyen İşçil, "Aşımı oldum ve bugünde rahatlıkla alışverişe çıktım" açıklamasında bulundu. Yeni sezonda ekranlarda olmak istediğini de söyleyen güzel oyuncu, "Gelen teklifler var. Şu sıralar bol bol senaryo okuyorum ve görüşmelerimiz devam ediyor, ancak şu anda netleşen bir durum yok" açıklamasında bulundu.

YORUCU GÜNLER BENİ BEKLİYOR

ALAÇATI tatilini noktalayan Mert Öcal, İstanbul'da objektiflere yansıdı. Mert Öcal, "Yorucu günler beni bekliyor şimdiden boş zamanlarımı değerlendirmeye başladım. Set ortamını da aşırı özledim" diye konuştu.

ERKEN ALIŞVERİŞ

ARAS Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu sevgilisi Bige Önal, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Önal, hızlı bir şekilde dünyaca ünlü birkaç mağazaya girerek alışverişini tamamladı.