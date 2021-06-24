GÜZEL oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz gün objektiflere yakalandı. Önceki gün aşısını olduğunu söyleyen İşçil, "Aşımı oldum ve bugünde rahatlıkla alışverişe çıktım" açıklamasında bulundu. Yeni sezonda ekranlarda olmak istediğini de söyleyen güzel oyuncu, "Gelen teklifler var. Şu sıralar bol bol senaryo okuyorum ve görüşmelerimiz devam ediyor, ancak şu anda netleşen bir durum yok" açıklamasında bulundu.
YORUCU GÜNLER BENİ BEKLİYOR
ALAÇATI tatilini noktalayan Mert Öcal, İstanbul'da objektiflere yansıdı. Mert Öcal, "Yorucu günler beni bekliyor şimdiden boş zamanlarımı değerlendirmeye başladım. Set ortamını da aşırı özledim" diye konuştu.
ERKEN ALIŞVERİŞ
ARAS Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu sevgilisi Bige Önal, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Önal, hızlı bir şekilde dünyaca ünlü birkaç mağazaya girerek alışverişini tamamladı.
‘Aşımı oldum çıktım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.