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‘Uygun’suz çıkış

’DA sahil arazisini işgal eden otele karşı açtıkları davayı kazanan çevreciler otelin önünde gösteri yaptı. Otelde ailesi ile kahvaltı yapan Teknik Direktör , “Bir kahvaltı ettirmediniz” diyerek göstericilere sert çıktı

‘Uygun’suz çıkış

24.6.2021

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil arazisinin ünlü bir otel tarafından işgal edildiği iddiasıyla açılan davayı kazanan Bodrumlu çevreciler ve STK'lar sahilde açıklama yaptı. O sırada otelde tatil yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, çevrecilere sert tepki gösterdi.

Çevrecilerin üzerine yürüyen Uygun, "Bir huzur bırakmadınız kahvaltı yapalım, gidin eyleminizi başka yerde yapın" ifadelerini kullandı. Kızı ve eşinin yanında çevrecilerin üzerine yürüyen Uygun'u kimse yatıştıramadı. Bülent Uygun çevrecilerin kendisine sert tepki göstermesi üzerine çılgına döndü, sert tartışmalara girdi. Uygun, çevrecilere, "Burada böyle kalabalık duramazsınız. Ben de sizden rahatsızım. Terbiyesizler. Buraya gelmişsiniz oteli işgal ediyorsunuz..." dedi.

■ FERDİ YAVUZ

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