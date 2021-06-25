Üniversite sınavına YKS girecek öğrencilere beslenme tavsiyeleri

Beslenmenin beynin verimli çalışması için ne kadar önemli olduğunu hemen herkes biliyor. Özellikle proteinden ve sağlıklı yağlardan zengin besinler daha iyi zihinsel performansla ilişkilendiriliyor. Üniversite sınavına girecek öğrencilerin de uzmanların bu tavsiyelerine uymalarında fayda var. Öncelikle sabah kahvaltısının özellikle sınav sabahı kesinlikle atlanmaması gerekiyor. Normalde kahvaltıyı atlıyor veya stresliyken yemek yemiyor olsanız bile, özellikle sınav sabahı yine de bir şeyler yemek şart. Sınav gününde sağlıklı besin seçenekleriniz arasında yumurta, ceviz, fındık, yoğurt, az tuzlu peynir ve yine tuzu az zeytin sayılabilir.

HAFİF BİR KAHVALTI YAPIN

Süt veya yoğurt gaz yapıyor ise laktozsuz olanların tercih edilmesi doğru olur. Sınav günü, sindirim sisteminizi rahatsız edecek poğaça, açma, kurabiye, kek gibi beyaz undan yapılan ve fazla miktarda yağ veya şeker içeren yiyeceklerden kaçının, çikolata ve şekerlemelerden de uzak durun. Rafine karbonhidratlar, zihinsel olarak uyarmaktan ziyade uykuya meyilli hissetmeye sebep olur. Sınav sabahı daha dinç hissetmek için kafein miktarı yüksek Türk kahvesi veya filtre kahve gibi içecekleri tercih etmeyin. Çünkü bu hem stres seviyenizi artırır hem de vücudunuzdan fazla su atılmasına neden olarak sınav sırasında dikkat dağınıklığına da neden olabilir.

YUDUM YUDUM SU IÇIN

Kahve içme alışkanlığınız var ise sınav sabahı çok az miktarda kahve veya açık bir çay için. Ayrıca mutlaka su tüketmeyi unutmayın. Sınav sırasında tuvalet ihtiyacınızın çok artmaması için suyunuzu aşırıya kaçmadan, yudum yudum tüketmeye çalışın. Bu vücudunuzu hidrate etmeye yardımcı olacak ve sınava odaklanmanızı kolaylaştıracaktır. Almanız gereken temel protein, yağ ve karbonhidrat kaynaklarını vücuda sağlamak için çok fazla besin tüketmenize gerek yok. Ya acıkırsam, endişesine kapılmayın. Sınav öncesi çok büyük bir öğün yaparsanız vücudunuz enerjisini sindirim sistemine gönderecektir. Hafif bir kahvaltı, en iyi sınav öncesi yemeğidir. Araştırmalar, sabah kahvaltısı yapan öğrencilerin okula devam ve okul başarılarının yapmayanlara göre çok daha iyi olduğunu göstermiştir. Hem sınav sabahı hem de tüm hazırlık dönemi boyunca, sabah kahvaltısı yüksek önem taşımaktadır. Sabah kahvaltısında günaşırı 1 yumurta tam dengeli protein olması açısından tüketilmelidir.

KARBONHİDRAT DİKKATİ DAĞITIYOR

BEYNIMIZ enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullanır. Ancak karbonhidrat dediğimizde aklımıza ilk olarak basit şeker gelmemeli. Unutulmamalıdır ki; beyin kandaki şekeri enerji olarak kullanır. Sanılanın aksine sofra şekeri, yani basit karbonhidratlar, kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için beynin şekere olan ihtiyacını karşılamaz ve kanda hipoglisemiye (kan şekerinin düşmesi) sebep olur. Bu durum; dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu ve uyku halini beraberinde getirir. Bu yüzden sınav öncesinde ve hazırlık döneminde fazla miktarda basit şeker içeren gıda; yani çikolata, şekerleme, tatlı ve bisküvi tüketilmesi yapılan en büyük yanlışlardan biridir.

BALIK YEMEK ÖĞRENMEYI HIZLANDIRIR

SINAVDAN önceki günlerde balık mutlaka tüketilmelidir. Oldukça zengin omega 3 kaynağı olan balık hafızayı güçlendirir, öğrenmeyi ve konsantrasyonu arttırır. Sınava hazırlık döneminde sabah 1 tam ceviz içi tüketimi konsantrasyonu arttırmak adına önemlidir.

ÇAVDAR EKMEĞİ

BEYIN işlevleri ve sinir sistemin de görev alan B grubu vitaminler oldukça önemlidir. Bu nedenle de ekmek olarak, kan şekerinin de dengeli seyretmesini sağlamak, zengin B vitamini kaynağı olması nedeniyle mutlaka tam buğday / çavdar ekmekleri tercih edilmelidir.

HER GÜN 1 MUZ YİYİN

ARA öğün olarak 3-4 adet kara erik kurusu ve 1 tam ceviz içi vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir seçenek olabilir. Gündüz tüketildiğinde uyku şikayetlerine sebep olması nedeniyle süt yoğurt ve ayran gibi gıdaları yatmadan 2.5 saat önceki ara öğününüzde tercih edin.

MUTLULUK VERİR

EĞER kabızlık şikayeti yoksa çocuğunuza her gün mutlaka 1 muz yedirin, hem serotonin- mutluluk hormonu salgılanmasını tetikler, hem de zengin potasyum kaynağıdır. Dolayısıyla dikkat dağınıklığını da engellemiş olursunuz. Bu dönemde antioksidan içeriği yüksek besinler, stres ve gerginliği azaltmak adına oldukça önemlidir.