Kadım dostlar

GÜZEL oyuncu Arzum Onan, 2019 yılı Ekim ayında vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile birlikte İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Dostlukları uzun yıllara dayanan Onan ve Kalkan birlikte geldikleri İstinyePark'ta dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptılar. Basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayan Arzum Onan ve Gülenay hanımın beyaz takım seçimleri gözlerden kaçmadı.