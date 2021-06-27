Kızı sörf yaparken, o Gazoz’la vakit geçirdi

Başarılı oyuncu ve sunuculardan Pınar Altuğ Atacan, birkaç günlüğüne tatil için kızı Su ile birlikte Çeşme'ye geldi. Kızının sörf yapması için Alaçatı'da vakit geçiren güzel oyuncu, köpeği Gazoz'u da tatile dahil etti.

Her yaz mutlaka Ege kıyılarını gezen Atacan, eşi Yağmur'un işleri nedeniyle gelemediğini söyledi.

ARKADAŞLA YAKIN MUHABBET

Genç popçu Irmak Arıcı, Ayayorgi Koyu'nda bir erkek arkadaşıyla birlikte görüntülendi

ÇEŞME'DE tatil yapan genç popçu Irmak Arıcı, Yeni Asır objektifine yakalandı. Ayayorgi Koyu'nda bir erkek arkadaşıyla birlikte görüntülenen şarkıcı, önce denize girip serinledi sonra da arkadaşıyla şezlong üzerinde muhabbete daldı. Yanındaki kişinin kim olduğu bilinmezken, zaman zaman yakınlaşmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Ekranlarda makyajlı yüzü ve bakımlı saçlarıyla görmeye alıştığımız güzel popçu, doğal haliyle o kadar da iddialı değildi.

ERCAN AKGÜN